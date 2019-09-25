https://static.news.ru/photo/b71fbe1c-df97-11e9-9a4f-fa163e074e61_660.jpg Александр Проханов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Философ, публицист и писатель Александр Проханов написал статью «Трагедия централизма» — одноимённую той, в которой в 1989 году он предсказал развал СССР и перестройку. В новом материале он сделал прогноз на будущее современной России.

Проханов заявил, что «драматическое колесо русской истории опять начинает поворачиваться». Он уверен в повторении ситуации с Советским Союзом.

Философ подчеркнул, что власть пасует перед оппозицией, которую он назвал «оранжистами». Власть, по его словам, боится «совершить долгожданную трансформацию» и «запустить великий проект очищения».

Протестные настроения и непринятие гражданами действий правительства Проханов назвал «жижей», которая проникает в образовавшиеся при отступлении властей «щёлки», передаёт « Царьград ».

Ранее News.ru писал, что сотрудники скорой помощи в Саткинском районе Челябинской области, пожаловавшиеся на низкие зарплаты, столкнулись с непониманием со стороны руководства. Заведующая медицинской частью и вовсе якобы пригрозила протестующим совершить над ними нелицеприятные действия.