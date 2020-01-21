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Программа телеведущего Андрея Малахова об исчезнувшем 16-летнем подростке Владе Бахове была снята с эфира. Вероятно, это решение было принято после указания «сверху». Данной информацией на своей официальной странице в социальной сети с подписчиками поделилась актриса Яна Поплавская.

Она отметила, что правду об исчезновении Бахова пытаются всеми силами «замять». Именно поэтому выпуск программы Малахова вышел исключительно на территории Дальнего Востока. Жители других регионов России эфир не посмотрели.

По словам Поплавской, во время записи программы стала известна крайне важная информация. Было обнародовано сообщение о том, что несовершеннолетнюю дочь участвовавшего в поисках Бахова сотрудника МЧС вынуждают дать показания против родного отца.

Узнав об этом, Андрей Малахов сразу вышел в прямой эфир в соцсетях с мобильного телефона! Этот момент сняла и я, даже не предполагала, что сегодня выложу этот кусочек видео! А теперь выясняется, что программа в эфир не пойдет, что подробности пытаются скрыть, — пишет Поплавская в Instagram.

Она заявила, что обещает бросить все силы на то, чтобы виновные в произошедшем были наказаны.

Как ранее писал NEWS.ru, энергетики в Демидове рассказали об отключениях электричества в городе во время выхода в эфир передачи Андрея Малахова об исчезновении подростка Андрея Бахова. По их словам, первые отключения начали фиксировать ещё до начала программы.