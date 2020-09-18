Профсоюзы заявили, что пенсионеров «первого и второго сорта» не бывает

https://static.news.ru/photo/9d2300be-fa80-11ea-8b6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О необходимости индексации пенсии работающим пенсионерам продолжает говорить Федерация независимых профсоюзов России. Организация продолжит выступать за индексацию для этой категории граждан, так как «не должно быть пенсионеров первого и второго сорта». Об этом заявил глава ФНПР Михаил Шмаков.

По его словам, федерация постоянно говорит о необходимости проиндексировать пенсии работающим пенсионерам и пообещал поднять этот вопрос при обсуждении нового текста Генерального соглашения на 2021-2023 годы.

Наша твёрдая позиция в том, что не должно быть пенсионеров первого и второго сорта. Более того, работающие пенсионеры, они же ещё несут значительный вклад и в сам Пенсионный фонд, за них все равно платят в Пенсионный фонд, что увеличивает доход Пенсионного фонда, — сказал Шмаков РИА Новости.

Глава ФНПР также считает, что начисление всего трёх пенсионных баллов работающим пенсионерам несправедливо.

Бюджетный дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) в будущем году возрастёт до максимума за пять лет, но будет покрыт его накоплениями, следует из проекта бюджета до 2023 года. Это позволит сэкономить 335 млрд руб. на трансферте фонду из госсредств. По мнению экспертов, в ближайшие годы бюджет ПФР сократят до 15–20%. При этом, полагают экономисты, все повышения пенсий покроют лишь рост инфляции, но не более того, писал NEWS.ru.