Продажи «Звёздочки» и противовирусных средств резко взлетели в России

https://static.news.ru/photo/4b5256f0-05d8-11eb-b5e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спрос на противовирусные препараты в сентябре 2020 года вырос на 161% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 30% увеличились продажи бальзама «Звёздочка» и на 52% — сиропов от кашля.

Представители фармацевтического рынка считают, что рост спроса связан с опасениями по поводу второй волны коронавируса. Также выросли и продажи иммуномодуляторов, на 71%, пишут «Известия».

Мне не известны средства с доказанной клинической эффективностью, которые предупреждали бы коронавирус. Большая часть «фуфломицинов» проходит под названием средств, укрепляющих иммунитет, — комментирует директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского, вирусолог Александр Лукашев.

Также, по данным компании DSM Group, за год на 56% возросли продажи «Парацетамола» (с 24 млн рублей до 37,5 млн рублей), спрос на «Терафлю» с 2019 года, напротив, упал на 23% (со 161,3 млн рублей до 125 млн рублей).

При этом стоимость аптечки «от простуды» ниже всего в Москве. Иммуностимулятор, противовирусное, капли в нос, витамины, средство от кашля и пастилки от боли в горле обойдутся жителям столицы в 867 рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, эффективность вакцин от коронавируса ещё неизвестна, заявил австрийский иммунолог и генетик Йозеф Пеннингер, возглавляющий крупнейший институт биологии в Университете Британской Колумбии. По его мнению, гораздо больший результат принесут лекарства от коронавируса и появятся они быстрее, чем вакцины.