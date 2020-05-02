Врач рассказал, когда больным с симптомами COVID-19 делать КТ лёгких

https://static.news.ru/photo/a708532e-8c56-11ea-b4ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

КТ-исследование лёгких при подозрении на коронавирус лучше всего проводить на 4-5 день после появления признаков болезни. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Почему? Потому что клиническая картина изменений в лёгких, которые мы можем увидеть на КТ, она во времени несколько растянута, — приводит его слова «Интерфакс».

Он пояснил, что при появлении насморка и температуры на первый день изменений в лёгких ещё не происходит. Характерный признак COVID-19 — симптом матового стекла — виден лишь на 4-5 день болезни.

И второй момент: объем поражения на 4-5 день во многом подскажет тактику. Если объём поражения меньше 10-25%, это те случаи, которые можно лечить амбулаторно, — заключил главврач.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за последние сутки подтверждено 9 623 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. По выздоровлению были выписаны 1 793 человека.