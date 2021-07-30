Проценко оценил вероятность нового локдауна из-за COVID-19

Главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко оценил вероятность введения нового локдауна в столице, передаёт РБК. Медик назвал карантинные меры, введённые в марте прошлого года, оправданными, так как оставалось неясным, что делать с новой коронавирусной инфекцией и когда появятся вакцины.

Эксперт отметил , что также в марте 2020-го ещё не выработали протоколы лечения. В настоящее время ситуация иная, развернули резервные госпитали и дополнительные мощности, а главное — идёт прививочная кампания, подчеркнул Проценко.

Конечно, мы в этом году находимся совершенно в других условиях — об актуальности локдауна, во всяком случае на текущий момент, речи не идёт. Больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением и т. д., — заявил он.

Проценко также назвал стимулирование вакцинации при помощи QR-кодов «абсолютно крутым управленческим решением».

Это позволило столкнуть с мёртвой точки программу вакцинации. То, что в короткий период сделали департамент здравоохранения и соцблок Москвы, мне кажется беспрецедентной историей, — отметил врач.

Медик объяснил, что в Москве отсутствовали очереди благодаря созданным условиям для быстрого и качественного получения препарата.

Также доктор назвал спекуляцией дискуссию о том, что людей, которые не желают прививаться, лишают прав. При этом, уверен доктор, противники вакцинации ради своих свобод подвергают риску окружающих.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России дети стали заметно чаще болеть коронавирусом, чем это было зимой. Он отметил, что защитить детей от смертоносной инфекции могут родители. Тимаков добавил, что сейчас им важно привиться от коронавируса, что увеличит шансы детей не заразиться.