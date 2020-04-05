Проценко: коронавирус в России развивается по необычному сценарию

Главный врач московской городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что его и его коллег удивил возраст поступающих к ним на лечение пациентов.
По словам Проценко, в Москве от коронавируса страдают молодые люди с некоторыми сопутствующими заболеваниями в анамнезе. Такое наблюдение опровергло все прогнозы относительно сценария эпидемии коронавируса в России,
Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала, — признался врач.
Как писал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главврач Проценко, заразившийся коронавирусной инфекцией, чувствует себя приемлемо. Собянин надеется, что Проценко скоро вернётся в ряды борцов с COVID-19.
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