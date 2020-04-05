Проценко: коронавирус в России развивается по необычному сценарию

https://static.news.ru/photo/095d8be8-76fe-11ea-878f-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Главный врач московской городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что его и его коллег удивил возраст поступающих к ним на лечение пациентов.

По словам Проценко, в Москве от коронавируса страдают молодые люди с некоторыми сопутствующими заболеваниями в анамнезе. Такое наблюдение опровергло все прогнозы относительно сценария эпидемии коронавируса в России, передаёт RT.

Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала, — признался врач.

Как писал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главврач Проценко, заразившийся коронавирусной инфекцией, чувствует себя приемлемо. Собянин надеется, что Проценко скоро вернётся в ряды борцов с COVID-19.