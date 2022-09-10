Проблемы с дыханием во время сна связали с признаком опасного синдрома Сомнолог Черкасова: проблемы с дыханием во время сна сигнализируют об угрозе здоровью

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Одной из частых причин ночных пробуждений является синдром обструктивного апноэ сна, при котором у человека полностью или частично останавливается дыхание, заявила в беседе с NEWS.ru кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова. По словам специалиста, при подобной патологии человек вынужден каждый раз просыпаться, а данный синдром сигнализирует о прямых угрозах здоровью.

Мозг будит человека, чтобы дыхание восстановилось. В принципе здоровый человек имеет право проснуться один-два раза, если бодрствование внутри сна составляет 15 минут или меньше, это совершенно безопасная ситуация, а частные ночные пробуждения из-за апноэ — прямая угроза здоровью, — пояснила Черкасова.

Она отметила, что человек часто может просыпаться из-за шума от родственников, соседей или домашних животных. Еще одной причиной ночных пробуждений являются различные болезни, в частности хронический болевой синдром, при котором человек просыпается из-за неудобства, или заболевания мочевого пузыря, которое часто вынуждает ходить в туалет по ночам.

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