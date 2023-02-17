Правозащитник рассказал историю бегства задержанного в Домодедово чеченца

Фото: sksos.org

Представитель правозащитной инициативы СК SOS Давид Истеев рассказал NEWS.ru историю преследования 28-летнего уроженца Чечни Идриса Арсамикова, который был задержан в ночь на 16 февраля в московском аэропорту Домодедово. Ранее сообщалось, что он прибыл в РФ на похороны отца из Нидерландов, где получил статус беженца. По утверждению правозащитника, в 2018 году Арсамикова преследовали в Чечне из-за его гомосексуальной ориентации, после чего тот уехал в Европу. На это же раз интерес МВД к молодому человеку возник из-за уголовного дела о мошенничестве, заведённого ещё в 2021 году.

Как рассказал NEWS.ru Давид Истеев, из Нидерландов в РФ Арсамиков вернулся в марте 2022 года, чтобы проститься с отцом. По словам правозащитника, в Чечне Идриса несколько раз задерживали, отобрали выданные в Нидерландах документы. В феврале 2023 года ему удалось вылететь из Грозного в Москву.

Что сейчас происходит с Арсамиковым, мы не в курсе. В Домодедово доступа адвоката к подзащитному по сути не было. Сотрудники московского отдела транспортной полиции всячески препятствовали, ссылаясь на то, что против общения с адвокатом [выступила] сторона задержания, то есть чеченские силовики, и до их приезда разговаривать с ним нельзя. Но и с их приездом с ним тоже не удалось поговорить, его практически сразу увели. Собственно, всё, что предоставили адвокату, — это ориентировка, по которой он задержан, и некое постановление о том, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве, по которому он должен быть допрошен, — рассказал NEWS.ru нидерландский правозащитник Давид Истеев.

По его словам, уголовное дело о мошенничестве завели в 2021 году по заявлению гражданки РФ — уроженки Чеченской Республики. На тот момент Арсамиков уже проживал не в Чечне, а в Нидерландах. Правозащитник считает, что скорее всего задержанного повезли в отдел полиции по Шелковскому району Чечни, на территории которого Арсамиков зарегистрирован.

Давид Истеев добавил, что «предписания задержания выписаны тем же самым начальником [районного отдела МВД], который его задерживал ранее», после возвращения из эмиграции.

Также Истеев заявил в разговоре с NEWS.ru, что впервые Идрис Арсмамиков обратился за помощью в 2017 году.

После этого он покинул регион, три месяца находился в московском шелтере (кризисном центре, название происходит от английского shelter — убежище. — NEWS.ru). В январе 2018 года его вывезли в Нидерланды, а в 2019-м он получил статус беженца. Как он уверял, он у местного миграционого органа запрашивал документ на выезд в РФ в связи со смертью отца, но все голландские документы у него отобрали в Чечне. Ничего у него на руках нет и сделать загранпаспорт, чтобы попытаться вернуться обратно в Нидерланды и обратиться в посольство он не имел возможности, — пояснил Давид Истеев.

Он добавил, что сейчас правозащитники связались «с голландской стороной», чтобы «поднять документы» Арсамикова и понять, что Амстердам может сделать в защиту задержанного, который не является гражданином Нидерландов. В СК SOS пояснили, что беженцам запрещено возвращаться в страну, откуда они эмигрировали, но есть исключения. Так, молодой человек получал от правительства Нидерландов официальное разрешение на поездку в РФ и обратно в связи со смертью отца.

NEWS.ru обратился в центральный аппарат МВД РФ и его управление по Чеченской республике с просьбой прокомментировать историю Идриса Арсамикова, а также указать его правовой статус, однако там не смогли оперативно ответить на запрос.