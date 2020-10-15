Приём заявок на «Премию Рунета 2020» открыт

https://static.news.ru/photo/68c7fb9c-0ed2-11eb-8c25-fa163e074e61_660.jpg Сергей Плуготаренко Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В Москве прошла пресс-конференция, посвящённая старту приёма заявок на «Премию Рунета». «Премия Рунета» — старейшая и самая престижная в российской интернет отрасли — является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета.

Открыл пресс-конференцию руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский Он обратил внимание на то, что в этом году вручение «Премии Рунета» особенно важно как для цифровых сервисов, так и для пользователей:

От лица федерального агентства хочу отметить важность Премии для интернет-отрасли. Несмотря на печальные события этого года, для интернет-индустрии этот год период взлёта.

«События этого года показали, насколько важны интернет-технологии и онлайн-сервисы для каждого из нас. Жители нашей страны повсеместно перешли в онлайн и стали пользоваться цифровыми сервисами: от видеозвонков и дистанционного образования до онлайн-покупок и телемедицины. И особенно много в 2020 году российские интернет-пользователи потребляли контент. По данным Mediascope WEB-Index, в апреле 2020 пользователи интернета в России старше 12 лет каждый день проводили в интернете на 12% больше времени, чем в марте. По данным OZON, рост продажи подписок на игры и онлайн-кинотеатры в первом квартале 2020 года составил 211%, а суммарный оборот легальных онлайн-видеосервисов, согласно отчету Telecom Daily, в первом полугодии 2020 года вырос на 56% по отношению к аналогичному периоду 2019 года и достиг 18,64 млрд руб.».

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко осветил основные и специальные номинации и подчеркнул особый контекст вручения Премии в этом году:

В 2004 году, когда была учреждена „Премия Рунета“, Рунету было всего 10 лет. Это проект про эмоции. Они бывают разные: позитивные, негативные, но в итоге всегда нам удавалось делать так, что сама церемония была квинтэссенцией положительных эмоций.

«Фактически компании из „цифрового контура“ мы награждали на „Премии Рунета“ уже 16 лет, и в этом году это особенно важно и для нас, и для отрасли. „Премия Рунета“ из года в год доказывает, что в российской интернет-отрасли множество ярких и уникальных проектов, компаний — как крупных, так и МСБ — и, конечно же, людей, которых нужно поощрять».

Основные номинации «Премии Рунета»:

Государство и Общество СМИ и Массовые коммуникации Образование и Кадры Экономика и Бизнес Здоровье и Отдых Технологии и Инновации

Специальные номинации:

10-летие домена .РФ + «Универсальное принятие» Технологии vs Коронавирус Внутренний туризм Игровая индустрия и киберспорт Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы Детский Рунет #Счастьеесть Укрепление цифрового иммунитета Рунета

Об этапах конкурса и возможности стать экспертом, рассказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников:

Любая награда — это соревнование, в котором есть победители и проигравшие. Премия Рунета по праву является интернет-Оскаром. Поэтому мы очень внимательно подходим к отбору жюри, в него попадают только признанные эксперты отрасли. За 17-летнюю историю Конкурса в Экспертный Клуб и Экспертный Совет входят более 5000 человек.

Сергей Гребенников Сергей Карпухин/ТАСС

А также Сергей отметил, что кроме экспертного голосования есть и всероссийская онлайн-акция «Народное голосование», где подать заявку может каждый желающий:

«Проекты, заслуживающие общественную поддержку, могут подать заявку в номинацию «Народное голосование». Также заявителями в этой номинации могут быть физические лица, блогеры, деятели искусства или общественные активисты. Мы не устаём повторять, что люди — главный актив в IT и digital, поэтому награждение лидеров Рунета важно, прежде всего, для отрасли, жадно ищущей таланты. А голосовать могут все — за любимые ресурсы ежедневно!»

Даты этапов:

Прием заявок — с 1 октября по 13 ноября, Голосование экспертного клуба — 16 ноября — 20 ноября, Голосование экспертного совета — 23 ноября — 27 ноября, Церемония вручения «Премии Рунета» — 3 декабря.

В этом году лучшие компании в области гейминга и киберспорта поборются за золото Премии Рунета в рамках спецноминации. Заместитель министра, CDTO в Министерство культуры РФ Максим Ксензов презентовал специальную номинацию «Игровая индустрия и киберспорт»:

Культура и креативные индустрии гибко адаптируются к современным технологиям. Цифровизация библиотек и музеев, театральные постановки с использованием виртуальной реальности, онлайн-фестивали и концерты — всё это демонстрирует, что интернет и технологии не вытеснят культуру, а, напротив, они представляют собой новый инструмент для переосмысления творческих подходов и техник и развития современных видов искусства. Гейминг и киберспорт драйвят развитие технологий, в частности, AR, VR, облачных сервисов, и является уникальным феноменом современной массовой культуры — яркий пример симбиоза технологий и массовой культуры — это игровая индустрия.

Максим Ксензов Сергей Карпухин/ТАСС

«Министерство культуры заинтересовано в развитии игровой индустрии и, прежде всего, в создании познавательных и обучающих игр и игр с просветительской повесткой. Мы всячески будем способствовать тому, чтобы этот сегмент стал одним из ведущих и способствовал развитию обучающего процесса».

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв представил спецноминацию, посвящённую 10-летию домену .РФ:

В 2020 году национальный домен .РФ отмечает свой 10-летний юбилей. В честь этого события Координационный центр доменов .RU/.РФ учредил специальную номинацию на «Премии Рунета 2020» в рамках серии мероприятий, посвященных празднованию юбилея кириллического домена.

«Лауреатами номинации станут проекты, которые не только сами успешно используют кириллицу в интернет-адресации, но и содействуют универсальному принятию многоязычных доменных имен и адресов электронной почты. Кроме того, Координационный центр внес предложение в оргкомитет Премии Рунета учредить в этом году спецноминацию оргкомитета «За вклад в поддержку и развитие русского языка в интернете». Планируется, что лауреаты этих спецноминаций получат не стандартную статуэтку главной отраслевой награды с изображением символа Рунета .RU, а статуэтку, увенчанную обозначением национального кириллического домена .РФ».

Лауреатами «Премии Рунета» в спецноминации #СчастьеЕсть могут стать те организации, чьи проекты повышают уровень эндорфинов в крови пользователей Рунета и развивают позитивный контент. Её цели и задачи осветила в своём выступлении руководитель молодёжных проектов АНО «Россия страна возможностей» Ирина Карих:

В течение этого года в рамках акции #СчастьеЕсть было сделано много. В частности, был запущен одноимённый интернет-сериал. Это добрая спецноминация, в которой будут отмечены организации, которые генерируют позитивный контент.

Кроме того, в рамках Премии Рунета пройдет премия «Цифровой юрист 2020», которая была учреждена в прошлом году Российской ассоциацией электронных коммуникаций совместно с Moscow Digital School и Московским отделением Ассоциации юристов России. Ежегодно премией «Цифровой юрист года» отмечаются юристы, внесшие значительный вклад в развитие цифрового и информационного права в России.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлёв рассказал о премии «Цифровой юрист года», о растущей роли цифровых юристов в современном обществе:

Мы видим, что сейчас растёт роль цифровых сервисов во всех отраслях экономики и жизни человека. Практически все процессы: заключение сделок, подача обращений и взаимодействие с регуляторами, судами и другими госорганами перешли в онлайн. Особенно наглядно это показала пандемия.

Именно поэтому важны квалифицированные специалисты в области цифрового и информационного права, интеллектуальной собственности, персональных данных, программного обеспечения и т.д. То есть специалисты, которые смогут обеспечить заключение сделок, защитить интересы граждан и бизнеса в судах и госорганах, а также разработать качественные законы для регулирования работы новых технологий и сопутствующих процессов, — отмечает Александр Журавлёв.

Важность цифрового права для юристов будущего подчеркнул генеральный директор Moscow Digital School Дмитрий Захаров. По его словам, юристов, которые умеют грамотно работать с новыми технологиями, в нашей стране катастрофически не хватает, поэтому очень часто мы видим ситуацию, когда юристы и инженеры говорят как будто на двух разных языках, не понимая друг друга, а ведь юридическая защита IT-проектов — это тоже важная часть развития рунета.

К тому же, еще не все понимают значимость цифровой сферы, особенно в таких традиционных сферах как юриспруденция. Поэтому мы решили, сделать профессию цифрового юриста — узнаваемой, понятной, престижной и популярной. И в этом году в рамках премии «Цифрового юриста года» дополнительно учредить спецноминацию «Лучший преподаватель цифрового права». Заявиться могут все желающие, кто преподает цифровое право. Механику выбора победителя в этой номинации мы в настоящий момент дорабатываем, но я рассчитываю, что выбор будет осуществляться народным голосованием, ведь лучшая оценка для преподавателя — оценка его работы его же учениками, — говорит Дмитрий Захаров.

Официальный сайт «Премии Рунета»: https://premiaruneta.ru/

Презентацию можно скачать по ссылке .

«Премия Рунета» (Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет) — ежегодная награда лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям Рунета. Это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета. Она направлена как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий. Учредитель — Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации, организатор — РАЭК. Вручается с 2004 года.