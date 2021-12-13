Привитые зарубежными вакцинами смогут получить сертификаты на «Госуслугах»

Сертификаты привитым иностранными вакцинами и тем, кто неофициально переболел коронавирусом, сможет выдавать портал «Госуслуги», заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, сервис технически к этому готов. Документ можно будет получить без обращения к врачам, пишет РИА Новости.

Как пояснила Голикова, «Госуслуги» будут готовы к выдаче сертификатов уже в декабре.

Сейчас мы завершаем работу по гражданам, которые не обращались в медицинские организации, и здесь есть два направления. Первое направление: они имели положительный тест, но не обращались в медицинские организации. <...> И второе — граждане, которые и не знали, что они переболели <...>, для этих двух направлений мы определяем следующий трек работы: я думаю, что в декабре мы его уже полностью с технической готовностью портала госуслуг завершим, — сказала она.

Вице-премьер пояснила, что это касается и тех граждан, кто привит иностранными вакцинами, поскольку процедура та же самая.

Ранее сообщалось, что россияне с положительными ПЦР-тестами, не сообщавшие официально о заражении COVID-19, смогут получить документ о перенесённом заболевании. Им предложат сдать анализы на антитела. Те, у кого результаты будут положительными, получат сертификат о перенесённом заболевании сроком на год. Кроме того, граждане, привитые иностранными вакцинами, также смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода.