«Хочу блинов»: Юлия Навальная показала отрывок из письма мужа

https://static.news.ru/photo/74f1b75e-84e4-11eb-83a8-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Оппозиционер Алексей Навальный отправил жене Юлии письмо в начале масленичной недели. В этот момент он находился в СИЗО и рассказывал, что делает в заключении.

Привет, кошарик. Представляешь, а сегодня утром блины на «Муз-ТВ» делал Хабиб (который поёт «Ягода-малинка»). Так он на два яйца положил три столовые ложки сахара. А потом намазал блин слоем шоколада толщиной в палец. Ужас. Очень хочу блинов, — написал Навальный жене.

Юлия опубликовала фотографию письма в Instagram. Она напомнила, что до сих пор не знает, где сейчас находится её муж.

В последний день Масленицы поделюсь с вами кусочком письма от Алексея, которое он мне прислал в начале недели. И пусть он не может сегодня поесть со мной блины, очень хочется знать, где он и что с ним всё в порядке, — подчеркнула она.

Когда Навальный ещё находился в московском СИЗО, он писал жене письмо, где жаловался на постоянно поступающие к нему письма с фотографиями котов. «Ты знаешь, я очень люблю котов, но тут явно какой-то подвох», — писал он тогда.

12 марта адвокаты сообщили, что Навального вывезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области. Сейчас неизвестно, где он находится. По данным источника ТАСС, оппозиционера направили в исправительную колонию № 2 в городе Покрове.

Навальный был признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. Оппозиционер должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей в пользу государства. При этом судья отказалась отправлять на проверку экспертам подписи ветерана в документах, хотя сторона защиты заявляла, что подписи могли быть подделаны. Кроме того, эксперты как со стороны защиты, так и со стороны обвинения признали слова Навального оценочными. Адвокаты обжаловали это решение.

При этом в заключении политик находится по делу «Ив Роше». Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления боевым ядом «Новичок». Ему заменили условный срок, закончившийся ещё в 2020 году, на реальный из-за того, что Навальный не отмечался в российской полиции, когда был в ФРГ, писал NEWS.ru.