Пришла весна, и в ход пошла битая редиска и огурцы: копеечная закуска с божественным вкусом

Как только появляются свежие овощи, сразу хочется чего-то легкого, хрустящего и с ярким вкусом. Битая редиска с огурцами — как раз тот вариант: просто, быстро и очень сочно. А сладкий чили соус дает ту самую пикантно-сладкую нотку, из-за которой невозможно остановиться. Получается свежо, ароматно и очень «в тему» весеннего стола.

Ингредиенты: редис — 300 г, огурцы — 2–3 шт., масло нерафинированное — 60 мл, соевый соус — 60 мл, яблочный уксус — 40 мл, сладкий чили соус — 2–3 ст. л., кунжут — 1–2 ч. л.

Редис можно не резать, а огурцы режем брусками и слегка отбиваем (ножом или скалкой), чтобы они стали мягче и лучше впитывали маринад. В миске смешиваем нерафинированное масло (оно добавит аромат и пользу), соевый соус, уксус и сладкий чили соус.

Заливаем овощи маринадом, хорошо перемешиваем и оставляем на 30–40 минут. За это время все пропитается, станет сочным и насыщенным. Перед подачей посыпаем кунжутом — получается хрустящая, ароматная закуска с ярким вкусом, которую хочется готовить снова и снова.

