27 марта 2026 в 12:42

Пришла весна, и в ход пошла битая редиска и огурцы: копеечная закуска с божественным вкусом

Как только появляются свежие овощи, сразу хочется чего-то легкого, хрустящего и с ярким вкусом. Битая редиска с огурцами — как раз тот вариант: просто, быстро и очень сочно. А сладкий чили соус дает ту самую пикантно-сладкую нотку, из-за которой невозможно остановиться. Получается свежо, ароматно и очень «в тему» весеннего стола.

Ингредиенты: редис — 300 г, огурцы — 2–3 шт., масло нерафинированное — 60 мл, соевый соус — 60 мл, яблочный уксус — 40 мл, сладкий чили соус — 2–3 ст. л., кунжут — 1–2 ч. л.

Редис можно не резать, а огурцы режем брусками и слегка отбиваем (ножом или скалкой), чтобы они стали мягче и лучше впитывали маринад. В миске смешиваем нерафинированное масло (оно добавит аромат и пользу), соевый соус, уксус и сладкий чили соус.

Заливаем овощи маринадом, хорошо перемешиваем и оставляем на 30–40 минут. За это время все пропитается, станет сочным и насыщенным. Перед подачей посыпаем кунжутом — получается хрустящая, ароматная закуска с ярким вкусом, которую хочется готовить снова и снова.

Ранее мы делились рецептом полезного завтрака за 5 минут. Вкусный сверток с начинкой из яйца.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте про горький редис: 4 сорта, которые не стрелкуются даже в июльскую жару — урожай все лето
Общество
Забудьте про горький редис: 4 сорта, которые не стрелкуются даже в июльскую жару — урожай все лето
Весенние бутерброды со шпротами — свежий взгляд на знакомую закуску
Общество
Весенние бутерброды со шпротами — свежий взгляд на знакомую закуску
Соседи обзавидуются: японская хитрость с пинцетом дает 100% всхожесть огурцов даже у начинающих
Общество
Соседи обзавидуются: японская хитрость с пинцетом дает 100% всхожесть огурцов даже у начинающих
Этот весенний вариант салата «Финский» покорит всех! Чудо с крабовыми палочками, зеленью и огурчиками
Общество
Этот весенний вариант салата «Финский» покорит всех! Чудо с крабовыми палочками, зеленью и огурчиками
Не тяжелая творожная Пасха: рецепт без масла, который не перегружает — вкусно и просто
Общество
Не тяжелая творожная Пасха: рецепт без масла, который не перегружает — вкусно и просто
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия потребовала усиления защиты от Украины энергопоставок в Черном море
Ушел из жизни бывший капитан «Нефтехимика»
«Я ей очень благодарна»: Волочкова назвала человека, заменившего ей мать
Машины с гуманитарным грузом из РФ пересекли границу Азербайджана и Ирана
В Петербурге обнаружили крупную партию зараженных фруктов из Чили
Куба обратилась к Ватикану с важной просьбой касательно США
Зеленского уличили в откровенной лжи после слов о Донбассе и США
США перекрыли иранские ракетные базы «консервными банками»
В Петербурге задержали администраторов узла связи для мошенников
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках
«Отмечены попытки»: МИД РФ зафиксировал новые атаки на ключевые газопроводы
Врач рассказал, кто прежде всего рискует заболеть туберкулезом
Дибров двумя словами описал бывшую жену
Владельцам российских вейп-шопов сообщили неприятную новость
В России могут расширить список статей УК РФ, при которых отправят на СВО
Названы сроки запуска нового российского пилотируемого корабля в космос
Посольство РФ потребовало усилить охрану объектов после поджога в Праге
«Это чепуха»: США предрекли жестокое поражение в противостоянии с Ираном
Врач рассказала о перекрестной аллергии при цветении пыльцы
Эксперт рассказал, почему у Toyota сложился имидж очень надежных авто
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

