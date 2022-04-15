«Примите это как факт, без логики»: что будет со СДЭК после скандала

Служба экспресс-доставки СДЭК изменила правила приёма посылок после скандала с пересылкой вещей «неизвестного происхождения» из Республики Беларусь российскими военными на фоне спецоперации на Украине. Теперь у клиентов, отправляющих некоторые грузы из одной страны ЕАЭС в другую, требуют кассовые чеки, чтобы подтвердить факт честного приобретения. В самой компании объясняют нововведение участившимися случаями мошенничества и проблемами межграничного ввоза той или иной продукции, отмечая, что распространяется нововведение лишь на определённые виды товаров. Подробности — в публикации NEWS.ru.

Как физлицо — физлицу

О проблеме с пересылкой личных вещей NEWS.ru сообщила жительница Минска Мария (имя изменено), которая во время поездки в Москву к родственникам хотела отправить домой личные вещи. По словам женщины, она хотела переслать в Белоруссию посылку «с барахлом», чтобы не везти всё это с собой в пути. Во время прошлого визита в российскую столицу минчанка уже отправляла вещи через службу доставки СДЭК, и это было очень удобно, но на этот раз ей не повезло.

В среду, 13 апреля, в отделении СДЭК в московском районе Богородское мне сказали, что у них есть приказ, по которому физлицо физлицу может послать вещи, только доказав, что они ему принадлежат, то есть приложив чек. Приказ якобы около недели назад они издали. То есть теперь получается, что нельзя поношенную одежду и обувь отправлять, ничего собственноручно сшитого, связанного или нарисованного, — отметила Мария.

По её словам, в нынешнем виде эти меры могут быть «приговором» компании, которая занимается транспортировкой вещей, в том числе тех, которые были куплены годы назад, а прикладывать к ним чек «абсурдно».

Из открытых данных на сайтах компаний можно сделать вывод, что отправить международную посылку через СДЭК иногда выгоднее, чем через другие службы доставки. Например, пересылка груза из Москвы в Минск массой до 50 кг и объёмом 100×100×50 см обойдётся здесь от 3900 рублей. Минимальная цена отправки такой же корреспонденции у сервиса «Деловые Линии» составит от 4648 рублей. Государственная «Почта России» за посылку в столицу Белоруссии в 30 килограмм (это, как указано на сайте ведомства, максимально предусмотренная масса посылки) возьмёт 12 254 рубля. Тоже государственный сервис «Сбер.Логистика» сообщает на своём сайте, что доставка у него работает только в Москве, Московской области и крупных городах России.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем калькулятор отраслевого портала Main Transport указывает другие цифры. По расчётам онлайн-сервиса, доставка 50-килограммовой посылки из Москвы в Минск службой СДЭК обойдётся минимум в 2900 рублей, однако у этой компании есть конкуренты, которые могут предложить более низкие цены: «Водовоз» (2170 рублей), «КИТ» (1772 рубля) и Boxberry (1421 рубль). Дороже СДЭК готова доставить груз только «ЖелДорЭкспедиция» (6994 рубля).

Ранее в СМИ уже появлялись публикации о том, что в СДЭК временно остановили приём посылок к отправке без предъявления отправителем кассового чека в своих пунктах выдачи заказов (ПВЗ) на территории стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом отмечалось, что новое правило якобы не распространяется на пункты в России. Одной из причин такого нововведения в пресс-службе компании называли «резкий рост мошенничеств с перевозимым оборудованием».

Однако, как сообщил NEWS.ru генеральный директор компании Леонид Гольдорт, данное решение принято ещё 5 апреля в связи с неясностью процедур по линии Таможенного союза стран — участниц ЕАЭС, куда входят РФ, Армения, Белоруссия и Киргизия.

Это ни с чем не связано. Просто примите это как факт, без логики... Есть много препятствий в Таможенном союзе сейчас для ввоза тех или иных грузов — «это можно везти, то нельзя везти, это разрешено, то не разрешено». Есть проблема, поэтому, чтобы не попадать всё время на остановку грузов и остановку машин, в том числе мы это ввели, — прокомментировал Гольдорт.

При этом он подчеркнул, что «на старые вещи и вообще на вещи никто не будет требовать товарный чек». Нововведение, по словам Гольдорта, «в большей части касается электроники и бытовой техники».

В начале апреля в интернете появились видеоролики, демонстрирующие, как военные отправляют в Россию огромные посылки из белорусских населённых пунктов на границе с Черниговской, Сумской и Харьковской областями Украины. Больше всего посылок из белорусского города Мозыря было отправлено в Рубцовск Алтайского края, остальные отправления регистрировались в Москву, Биробиджан, Новосибирск, Омск, Псков, Читу и другие населённые пункты. При этом почти две трети посылок, которые отправлялись из Мозыря через сервис СДЭК 1 и 2 апреля (45 из 69), имеют статусы «не вручены» либо «заказ не найден», писало издание «Медиазона в Беларуси» (в РФ «Медиазона» признана СМИ, выполняющим функции иноагента).

pixabay.com

Будет сложнее

По мнению редакции специализированного Telegram-канала «Логистика 2.0», позиция СДЭК в случае с изменением условий отправки грузов «полностью неправомерна» и «нарушает локальное законодательство стран ЕАЭС».

Представители СДЭК вводят необоснованные ограничения, препятствующие заключению публичного договора. Благо конкуренция на рынке сервисов для отправки посылок между странами ЕАЭС достаточно сильная (DPD, «КИТ», «Деловые Линии», «Байкал-сервис», ПЭК, «Почта России»), у потенциальных клиентов есть более чем внушительный выбор, — рассказали NEWS.ru авторы канала.

Экономист Василий Колташов считает, что усложнение условий пересылки грузов может заставить клиентов начать искать другого оператора. Хотя в нынешней ситуации весь транспортно-логистический сектор страны находится под ударом, и не факт, что другие игроки не будут менять правила.

Естественно, в такой ситуации люди будут искать другие варианты в других компаниях, потому что далеко не всегда у отправителей есть кассовые чеки на отправляемую продукцию. Ясно, что это затрудняет жизнь людей, которые пользуются этими услугами. Но нужно быть готовыми к тому, что у нас может возникнуть немало трудностей с почтовой пересылкой в разные страны и с отгрузкой товаров контейнерными компаниями. Эти проблемы будут связаны не только с требованием предоставления чеков. В условиях увеличивающегося давления на транспортную систему России и Евразии в целом клиентам будет очень сложно менять перевозчика, потому что не очень понятно, как будут вести себя другие компании. Если они будут гарантировать, что смогут переслать тот или иной груз даже с пониженной скоростью, это в нынешних условиях будет хорошо. А если затребуют какие-то документы, то, наверное, их придётся предоставлять, хотя это неприятно. Василий Колташов директор Института нового общества директор Института нового общества