Приложение «Помощник ОСАГО» заработало на всей территории страны

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» с сегодняшнего дня, 23 ноября, заработало на всей территории страны. Оно позволяет сократить время оформления ДТП до 15 минут.
Извещение о происшествии теперь можно оформить в электронном виде, не надо заполнять бумажные бланки. Сделать это можно даже при наличии разногласий между участниками аварии. Достаточно будет сфотографировать место аварии, повреждённые машины, отослать данные в страховую компанию через приложение,
Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» было запущено в ноябре в пяти регионах. Его работа показала высокую эффективность.
Ранее NEWS.ru сообщал, что порядок оформления мелких ДТП хотят изменить в России. Инициатива сейчас прорабатывается МВД и правительством Москвы.