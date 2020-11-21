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Приложение «Помощник ОСАГО» заработало на всей территории страны

07:53, 23 ноября 2020
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» с сегодняшнего дня, 23 ноября, заработало на всей территории страны. Оно позволяет сократить время оформления ДТП до 15 минут.

Извещение о происшествии теперь можно оформить в электронном виде, не надо заполнять бумажные бланки. Сделать это можно даже при наличии разногласий между участниками аварии. Достаточно будет сфотографировать место аварии, повреждённые машины, отослать данные в страховую компанию через приложение, сообщает Пятый канал.

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» было запущено в ноябре в пяти регионах. Его работа показала высокую эффективность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что порядок оформления мелких ДТП хотят изменить в России. Инициатива сейчас прорабатывается МВД и правительством Москвы.

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