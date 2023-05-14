Прилепин хочет вернуться на Украину Прилепин заявил, что хочет вернуться на Украину после лечения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель и участник боевых действий на Украине Захар Прилепин планирует вернуться в зону СВО после пережитого покушения, сообщили ТАСС в его пресс-службе. Представители писателя подчеркнули, что он отправится на Украину после прохождения курса лечения, который займет около полугода.

Несмoтря на все произoшедшее, Захар Прилепин снoва планирует вернуться на фрoнт пoсле вoсстановления, котoрое займет минимум полгода, — сказал собеседник агентства.

По словам самого Прилепина, нападение на него связано с его деятельностью в зоне СВО. Он рассказал, что в одном только Луганске его искали три украинские диверсионные группы.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования и приведены в действие дистанционно. Писатель выжил, но получил ранения и переломы, его друг Александр Шубин, с которым они ехали вместе, погиб на месте. Прилепин после произошедшего уточнил, что за рулем машины был именно он, а Шубин сидел на пассажирском кресле.

СК возбудил уголовное дело о теракте, был задержан подозреваемый. Им оказался Александр Пермяков, несколько лет назад переехавший в Россию и получивший гражданство РФ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщал, что у задержанного были сообщники, их личности устанавливаются. Также глава СК рассказал, что схрон с боеприпасами для теракта находился в Подмосковье.