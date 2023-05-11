Пригожин уличил Зеленского в лукавстве Пригожин: Зеленский лукавит, контрнаступление идет полным ходом

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский лукавит, говоря о контрнаступлении. По словам бизнесмена, связанного с ЧВК «Вагнер», операция идет «полным ходом».

Владимир Александрович Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. На Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги и, к сожалению, в части мест у них это успешно получается, — сказал Пригожин.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что Артемовск практически взят под контроль российских сил. По его словам, до въезда в город осталось около 740 метров.

Военный эксперт Алексей Суконкин считает, что слова Пригожина о боях в Артемовске политические, а не военно-технического характера. Сюда же, по его словам, относятся и подсчеты километров до полного контроля над городом.

Бои за Артемовск идут с августа прошлого года. Уже в октябре врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ отступают. В конце ноября он предрекал скорое окружение города и повторил этот прогноз в январе 2023 года.