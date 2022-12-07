Пригожин проверит принадлежность стрелявшего в полицейских к ЧВК «Вагнер»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, сообщила, что оперативная группа ЧВК «Вагнер» проверит принадлежность напавшего на полицейских в Новошахтинске Павла Николина к вооруженному формированию. В пресс-службе указали, что если он действительно является вагнеровцем и совершил правонарушение, то будет проведено дополнительное расследование для выяснения, как информация об этом попала в СМИ и каким образом дезертир пересек границу РФ.

В случае если действительно Николин был бойцом ЧВК «Вагнер» и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом «совершенно секретно», попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу РФ. В свою очередь оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах, — цитирует Пригожина пресс-служба компании.

Ранее в МВД по Ростовской области сообщили, что в Новошахтинске злоумышленник открыл огонь из пулемета по сотрудникам правоохранительных органов. Один из полицейских получил огнестрельное ранение.

Мужчину разыскивали около суток: город был перекрыт, движение транспорта остановлено. 7 декабря злоумышленника задержали на заброшенном складе в Ростовской области.

Позже СМИ сообщали, что дезертиром, открывшим огонь по полицейским в Новошахтинске, мог быть боец ЧВК «Вагнер» Павел Николин. Telegram-канал ВЧК ОГПУ сообщает, что дезертир оказался налетчиком-рецидивистом. По информации канала, мужчина несколько раз был судим за кражи и разбой.