Пригожин подтвердил, что в 2014 году создал группу Вагнера

Фото: wagner_company2022/t.me

Бизнесмен Евгений Пригожин впервые заявил, что является создателем ЧВК Вагнера. Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала соответствующий комментарий предпринимателя, в котором говорится, что группу сформировали в 2014 году, «когда начался геноцид русского населения Донбасса».

1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ (батальонная тактическая группа. — NEWS.ru) «Вагнер». Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР, — говорится в сообщении.

По его словам, в 2014 году он ездил на полигоны, где собирались «казачки», и «пытался сорить деньгами», для того чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских людей в Донбассе. Однако, отмечает Пригожин, он быстро понял, что среди «военизированных товарищей» половина является мошенниками, и принял решение самостоятельно поехать на полигон.

Бизнесмен рассказал, что сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли ему в этом помочь. Тогда и появилась группа Вагнера, в «потном белье» которой каждый «любопытный журналистишка» ковырялся и пытался найти «негатив».

Эти храбрые парни, которые умели только одно — воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости, всегда находились в шатком положении, — говорится в сообщении.

Пригожин отметил, что гордится тем, что сумел отстоять право своих бойцов на защиту интересов страны. По его словам, были «тяжелые и очень тяжелые времена», однако теперь «наступило время откровения».

По словам Пригожина, участники группы Вагнера — «герои, которые защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев». Бойцы стали «одной из опор нашей Родины», подчеркнул бизнесмен.

Пригожин также объяснил, почему долгое время не признавал свою связь с вагнеровцами. По его словам, он «уходил от ударов множества противников», чтобы «не подставить парней, которые являются основой русского патриотизма».

Ранее Пригожин рассказал, что его сын состоит в ЧВК Вагнера. По словам предпринимателя, в 18 лет он отправился на срочную службу, затем побывал в различных горячих точках, в том числе в Сирии. Там молодой человек получил «свой первый Черный крест», отметил Пригожин.