Приговор Кириллу Серебренникову огласят 26 июня

https://static.news.ru/photo/ff65e75a-b4bc-11ea-b2b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор режиссёру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии»: Софье Апельбаум, Алексею Малобродскому и Юрию Итину.

Рассмотрение дела завершено, суд удаляется на постановление приговора, который будет оглашён 26 июня в 11:00, — цитирует ТАСС судью Олесю Менделееву.

22 июня завершились прения сторон, обвиняемые выступили с последними словами. Серебренников назвал обвинение в присвоении 129 миллионов рублей нелепым и отказался признать вину. Режиссёр заявил, что гордится театральным проектом «Платформа».

Как писал NEWS.ru, следствие считает Серебренникова организатором мошеннической схемы под проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Режиссёра задержали в 2017 году, и он провёл полтора года под домашним арестом. В 2019 году Мещанский суд отпустил его и других фигурантов под подписку о невыезде.

Гособвинитель 22 июня запросил для Серебренникова шесть лет колонии общего режима, для экс-главы департамента Минкультуры Апфельбаум четыре года колонии, для продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина — пять лет и четыре года соответственно.