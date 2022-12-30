Заболевшим россиянам объяснили, что можно есть в новогоднюю ночь Врач-терапевт Лоиков посоветовал заболевшим россиянам в Новый год воздержаться от жирной пищи

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Заболевшим россиянам в Новый год лучше отказаться от жирной пищи, посоветовал врач-терапевт поликлиники № 2 Мытищинской ГКБ Сергей Лоиков. В разговоре с NEWS.ru он также добавил, что людям с температурой следует воздержаться от салатов с майонезом.

Если захочется есть, то можно куриный бульон, отварное мясо, лучше птицу, а не свинину, мясо не должно быть жирным, жареным, копченым, острым, никаких шашлыков. Если салаты, то без майонеза, лучше заправить оливковым или подсолнечным маслом. Больше фруктов и овощей, разрешаются тушеные блюда, — заявил Лоиков.

Терапевт посоветовал заболевшим исключить алкоголь из новогоднего меню, сделав выбор в пользу минералки, чая с лимоном, клюквенного морса, сока и киселя.

Кардиолог Ольга Савонина сообщила, что допустимой дозой алкоголя для среднестатистического взрослого человека являются 10 граммов чистого этилового спирта, что эквивалентно 150 мл вина или 50 мл крепких напитков вроде коньяка или водки. Врач подчеркнула, что такой объем выпитого в Новый год спиртного не нанесет существенного вреда здоровью, а организм справится с повышенной нагрузкой без серьезных последствий.