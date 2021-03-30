При сдаче на права можно будет использовать автомобили автошкол и ГИБДД

https://static.news.ru/photo/ae074cc6-918b-11eb-a496-96000091f725_660.jpg Фото: гибдд.рф

На практическом экзамене на права с 1 апреля можно использовать машины как автошкол, так и ГИБДД. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

Они могут использовать и автомобиль Госавтоинспекции или автомобиль автошколы. Обязательно он должен быть с левым рулём, и обязательно у него должны быть установлены дополнительные педали сцепления и педаль тормоза, — заявил он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент о проведении экзамена на права. Документ уточняет перечень лиц, которые могут находиться в автомобиле при сдаче практического экзамена. Помимо водителя и инспектора ГИБДД, это могут быть представители автошколы и общественных объединений, а также другие экзаменуемые, ожидающие своей очереди.

Из экзамена также исключат маршруты с заранее определённой последовательностью поворотов и разворотов. Соответственно, будущим водителям не будет необходимости прорабатывать на закрытой площадке определённые виды упражнений.

Ранее координатор общества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов предположил, что Госавтоинспекция в обозримом будущем может снять с себя функции приёма теоретической части экзамена на водительские права, передавал NEWS.ru.