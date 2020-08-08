При пожаре в жилом доме в Чехии погибли 11 человек

https://static.news.ru/photo/f7a88800-d9ac-11ea-8f9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/Novinky.cz

В городе Богумин на северо-востоке Чехии на 11-м этаже 13-этажного жилого дома возник пожар. В результате погибли 11 человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Лукаша Поппа.

Отмечается, что жертвами пожара стали трое взрослых и трое детей, которые проживали в квартире, где случилось возгорание. Кроме того, погибли пять человек из квартиры этажом выше. Они выпрыгнули из окна.

Власти не исключают поджога. Пожар поставил трагический рекорд в Чехии по числу жертв. Такого количества погибших по причине возгорания не было с 1990 года.

Как писал NEWS.ru, на юге Москвы произошло ЧП. Загорелась квартира, которая находится на улице Высокой. В результате инцидента два человека погибли.