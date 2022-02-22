Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества и назвал обеспечение обороноспособности одной из важнейших задач государства. Президент обратился к соотечественникам в видеообращении. По его словам, ВС России служат гарантией покойной жизни россиян и развития страны.

Сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остается важнейшей государственной задачей. А вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России, — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что призывы России к равной и неделимой безопасности остаются без ответа. Особенно это актуально в наше время, когда международная обстановка складывается непросто, а существующие вызовы таят такие опасности, как военная активность блока НАТО или расшатывание системы контроля над вооружением.

Владимир Путин заявил, что Россия открыта для поиска дипломатических путей решения самых сложных проблем, для прямого и честного диалога. Но в любом случае интересы России и \безопасность граждан являются безусловными.

Поэтому и дальше будем развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники, — отметил глава государства.

Ранее Совет Федерации дал согласие президенту России Владимиру Путину на использование вооружённых сил за рубежом, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Она добавила, что в Донбасс отправят миротворческие силы.