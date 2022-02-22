Путин получил согласие Совфеда на использование армии за рубежом

Совет Федерации дал согласие президенту России Владимиру Путину на использование вооружённых сил за рубежом, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Она добавила, что в Донбасс отправят миротворческие силы.

Согласие на использование Вооружённых сил Российской Федерации за пределами Российской Федерации направлено на установление мира на Донбассе, направлено на то, чтобы остановить эту кровопролитную гражданскую войну, — сказала на заседании Матвиенко.

Матвиенко сообщила, что обращение перед этим было рассмотрено комитетами Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, обороне, международным делам и советом палаты.

Ранее она рассказала, что объективных оснований для обвинений России в агрессивных намерениях нет. Президент Путин уже сформулировал позицию, которая заключается в том, что Москва сделает всё возможное, чтобы избежать войны с Украиной.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин с главой ЛНР Пасечником заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С главой ДНР Пушилиным был подписан аналогичный документ. На следующий день парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией.