Матвиенко пообещала ответить в случае вторжения Киева в ДНР и ЛНР

В случае вторжения украинской армии на территорию самопровозглашённых ДНР и ЛНР ответ России будет соразмерен масштабам агрессии и возникшей военно-политической обстановки. Об этом заявила в интервью «Парламентской газете» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, в непризнанных республиках живёт большое число граждан РФ и страна их не бросит.

В непризнанных республиках живут многие тысячи российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения вооруженных сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим. Сделаем все необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки, — сказала Матвиенко.

Она также добавила, что в ситуации, когда идёт «накачка» Украины наступальным оружием, а у границ с РФ создаются очаги напряжённости, государство будет вынуждено принять весь комплекс мер, в том числе военного характера. При этом Матвиенко особо отметила, что войны никто не хочет.

Спикер Совета Федерации рассказала, что объективных оснований для обвинений РФ в агрессивных намерениях нет. Президент путин уже сформулировал позицию, которая заключается в тмо, что Москва сделает всё возможное, чтобы избежать войны с Украиной.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Путин заявил, что получил информацию о голосовании. По его словам, депутаты тонко чувствуют избирателей, которые сочувствуют жителям Донбасса.

Обращение депутатов поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. По мнению политика, глава государства должен одобрить это решение.