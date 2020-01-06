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Президент России Владимир Путин во вторник, 7 января, поздравил православных жителей страны, отмечающих Рождество, с церковным праздником. Слова главы государства передают представители пресс-службы Кремля.

Путин подчеркнул, что РПЦ, как и другие христианские конфессии в стране, играют огромную созидательную роль как в укреплении духовно-нравственных основ общества, так и в сбережении исторического и культурного наследия. Кроме того, отмечает президент, РПЦ принимает активное участие в воспитании отечественной молодёжи.

Глава государства в рамках поздравления православных с Рождеством заявил, что в эти светлые праздничные дни миллионы людей по всему миру испытывают радость, душевный подъём, чувство приобщения к многовековым традициям, которые передаются из поколения в поколение.

Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости, — говорится в поздравлении Путина.

Президент пожелал всем отмечающим Рождество россиянам здоровья и благополучия.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин покинул Рождественскую службу в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, подарив перед этим храму икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.