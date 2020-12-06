Пресс-секретарь Кудрина сообщил о его самочувствии

https://static.news.ru/photo/2ab8ed74-37e6-11eb-81b3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Счетная палата Российской Федерации/vk.com

Пресс-секретарь главы Счётной палаты Алексея Кудрина Денис Есаулов рассказал о самочувствии политика после заражения COVID-19.

По его словам, заболевание у Кудрина протекает в лёгкой форме.

У него всё нормально... Он на самоизоляции, — отметил Есаулов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Некоторое время назад Кудрин проинформировал, что заболел COVID-19. По словам политика, болезнь у него протекает «сносно».

Ранее NEWS.ru писал, что в больницах Санкт-Петербурга с 7 декабря начнут проводить экспресс-тесты на выявление COVID-19, заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он также добавил, что в течение уходящей недели в Петербурге на 1,85% снизилось число заражённых COVID-19, которые нуждаются в госпитализации.