Пресс-секретарь Кудрина сообщил о его самочувствии

Пресс-секретарь главы Счётной палаты Алексея Кудрина Денис Есаулов рассказал о самочувствии политика после заражения COVID-19.
По его словам, заболевание у Кудрина протекает в лёгкой форме.
У него всё нормально... Он на самоизоляции, —
отметилЕсаулов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Некоторое время назад Кудрин проинформировал, что заболел COVID-19. По словам политика, болезнь у него протекает «сносно».
Ранее NEWS.ru писал, что в больницах Санкт-Петербурга с 7 декабря начнут проводить экспресс-тесты на выявление COVID-19, заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Он также добавил, что в течение уходящей недели в Петербурге на 1,85% снизилось число заражённых COVID-19, которые нуждаются в госпитализации.