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В Государственной Думе 15 апреля ожидается выступление премьер-министра Михаила Мишустина, а в Совет Федерации могут пригласить первого вице-премьера Андрея Белоусова.

15 апреля Мишустин в Госдуме с отчётом. Фракции готовят вопросы, мониторят ситуацию, — рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко.

По его словам, сенаторам следует пригласить в Совет Федерации Андрея Белоусова для обсуждения предложения сенаторов по ситуации с коронавирусом.

Кравченко подчеркнул, что правительством будет обнародован второй пакет мер поддержки экономики и населения в условиях ситуации по борьбе с COVID-19 и подготовлен третий пакет мер.

NEWS.ru писал, что Мишустин поручил не допустить новых завозных случаев заражения коронавирусом из-за рубежа. По его словам, строгий контроль за соблюдением противоэпидемиологического режима является особым вопросом в настоящий момент.

Всего в России коронавирусом заразились 1836 человек, умерли девять человек, были выписаны из больниц 66. В Москве зарегистрировано 1226 случаев заболевания, выписаны 28 человек, скончались шесть человек.