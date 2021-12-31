Мишустин утвердил программу «Развитие туризма» до 2030 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил государственную программу «Развитие туризма», передает пресс-служба кабмина. В неё входят три федеральных проекта: «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма». Все они относятся к нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», а также к комплексу мероприятий «Обеспечение системы управления в сфере туризма».

В России запускается госпрограмма «Развитие туризма» до 2030 года. Её утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Общий объём финансового обеспечения государственной программы до 2024 года составляет 724 миллиарда рублей. Из них 168,4 миллиарда — средства федерального бюджета, 75,8 миллиарда рублей — средства консолидированных бюджетов регионов, 542,1 миллиарда рублей — внебюджетные источники, — говорится в публикации.

В этом году принят нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», а с начала следующего года начнёт действовать новая утверждённая Мишустиным госпрограмма «Развитие туризма». В 2021 году инвесторы получили кредиты на льготных условиях, благодаря которым они смогут построить отели почти с 14 тысячами номеров. В рамках проекта за счёт льготных кредитов по всей стране должно появиться уже свыше 19,5 тысячи номеров до 2024 года.

Содействие инвесторам будет оказываться, в том числе при строительстве обеспечивающей инфраструктуры к туристическим объектам. И работу в этом направлении ведут совместно Минстрой РФ и корпорация «Туризм.РФ». В ближайшие три года гранты получат не менее 2,5 тысячи предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма. В 2021 году аналогичную меру поддержки получили 452 проекта, — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

Он добавил, что в комплексе все вышеупомянутые меры дадут возможность увеличить количество путешествий внутри страны до 140 миллионов поездок в год, создать не менее 1,7 миллиона рабочих мест, а также повысить вклад отрасли в экономику до 8,3 триллионов рублей к 2030 году.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам призвал энергичнее использовать возможности для развития внутреннего туризма. Он добавил, что основные деньги были использованы не на строительство объектов, а на взносы в уставной капитал компании «Туризм.РФ» в то время, как реальные работы выполнены только на 51%.