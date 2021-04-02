Премьер-министр Чехии считает, что ЕС вынуждает страну купить «Спутник V»

Власти Евросоюза не способны обеспечить Чехию вакцинами против коронавируса, «косвенно вынуждая» страну прибегать к переговорам с Россией о поставках препарата «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Косвенно [ЕС] нас к этому [покупке российской вакцины] вынуждает. Не удивляюсь, что австрийский канцлер Себастьян Курц говорит, что купит [для своей страны] миллион доз «Спутника V» <...>. Мы, наоборот, говорили, что хотим, главное, получить одобренные [ЕМА] вакцины. Теперь же мы оказались в ситуации, когда, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда её надо продемонстрировать, этого не происходит, — цитирует ТАСС чешского премьера.

Ранее Бабиш заявил, что в Евросоюзе отсутствует единство в вопросе распределения вакцин против COVID-19. Таким образом он отреагировал на заявление председательствующей в ЕС Португалии о том, что страны союза пришли к согласию в вопросе распределения дополнительной партии из 10 млн доз.

Как сообщал NEWS.ru, проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca вызвали у немцев тревогу, поэтому основную надежду они сейчас возлагают на сотрудничество с Россией и поставки вакцины «Спутник V». При этом правительству Германии советуют контактировать по этому вопросу напрямую с РФ, а не через Брюссель.