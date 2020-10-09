Представлены доказательства убийства Валентины Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/5fd2c742-0a3b-11eb-98eb-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Валентина Легкоступова, скончавшаяся недавно при невыясненных обстоятельствах, могла быть убита. Такое мнение высказал адвокат дочери артистки Сергей Жорин.

По словам защитника, после осмотра квартиры Легкоступовой полицейские нашли в помещении следы и предметы, которые могут свидетельствовать об убийстве исполнительницы.

Многочисленные следы крови на постельном белье. Была обнаружена гантель, завёрнутая в полотенце, на котором также были следы крови, — рассказал Пятому каналу Жорин.

Он отметил, что убийство до сих пор рассматривается как одна из версий смерти Валентины Легкоступовой, потому что проведённая экспертиза выявила нетипичный для единичного падения характер травм на теле артистки. Юрист уточнил, что было установлено «многократное воздействие, предположительно, тупым предметом». Таким предметом могла быть завёрнутая в полотенце гантель.

Ранее Жорин заявил, что на теле скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой во время осмотра перед медицинской экспертизой были обнаружены многочисленные травмы. По его словам, характер травм свидетельствует о том, что перед кончиной Легкоступову жестоко избили. В процессе осмотра ушибы и гематомы были обнаружены на голове, на теле и на конечностях. Травмы на руках могут быть свидетельством того, что она защищалась.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.

Легкоступову похоронили в сделанном в Италии белом гробу стоимостью около миллиона рублей, писал NEWS.ru.