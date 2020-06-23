Представитель схиигумена Сергия записал видео с заявлением о фильме Собчак

https://static.news.ru/photo/f5cec940-b558-11ea-a2ce-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Телеведущая и блогер Ксения Собчак не работает над фильмом о схиигумене Среднеуральского монастыря «Спорительница хлебов» Сергии (Романове). Об этом сообщил Всеволод Могучев, который публикует в Сети видео с заявлениями старца.

Могучев назвал информацию о съёмках фильма с участием отца Сергия, Ксении Собчак и «провокатора Сергея Алиева» провокационной информацией.

Хочу уведомить всех о том, что Сергий Алиев, разославший в СМИ информацию об этом, является кликушей и обманщиком. Он уже не раз давал обещание, что не будет касаться схиигумена Сергия, но в очередной раз доказал, что он не достоин называться мужчиной, — приводит слова Могучева портал URA.RU.

При этом представитель старца отметил, что Сергий не собирается больше давать интервью.

О том, что Собчак собирается в Екатеринбург, чтобы снять там фильм про опального монаха, заявил пресс-секретарь православного активиста Сергея Алиева Дмитрий Пономаренко. Он рассказал, что 19 июня режиссёр из команды Ксении уже побывал в городе и, встретившись с Алиевым, отправился в Среднеуральский женский монастырь.

После этого Сергий благословил режиссёра на съёмки. При этом сообщалось, что сама Собчак прилетит в Екатеринбург уже 25 июня.

Конфликт между схиигуменом Среднеуральского монастыря Сергием и священноначалием РПЦ вспыхнул после того, как старец, которого называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, в одной из проповедей проклял сторонников «беззаконной изоляции» и закрытия храмов под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. Он отметил, что храмы не закрывали ни во время чумы, ни во время «испанки». Такие решения, по его словам, принимали только «богоборческие» власти.

В июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь. Однако священнослужитель отказался покинуть свою обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками. 17 июня обитель посетили представители правительства Свердловской области. В монастыре, помимо призванных Сергием казаков и священнослужителей, оказались нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Павел Дацюк и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

Как писал NEWS.ru, приверженцы схиигумена Сергия ждут приезда Собчак.