Предсказавшую судьбу Пугачевой ясновидящую задержали за мошенничество ИА Regnum: ясновидящей Таис Фиолетовой предъявили обвинение в мошенничестве

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Российская ясновидящая Таис Фиолетова, известная своими предсказаниям Софии Ротару, Алле Пугачевой и Анастасии Заворотнюк, задержана в Москве за мошенничество. В отношении 65-летнего экстрасенса было возбуждено уголовное дело после заявления 43-летнего бизнесмена. Ранее женщина убедила его в необходимости снять порчу за 125 000 рублей, чтобы избавитья от финансовых трудностей, сообщает ИА Regnum.

По данным агентства, клиент обратился к гадалке в 2015 году. Та напророчила ему крупные денежные проблемы и предложила снять порчу.

За свои услуги «специалист» запросила внушительную сумму: 50 000 рублей, а обряды по снятию порчи — по 25 000 рублей каждый. Таких обрядов требовалось минимум три. Спустя некоторое время после похода к ясновидящей клиент понял, что его обманули, и обратился в полицию, — сообщает агентство.

После проведения следственных мероприятий Фиолетову задержали и предъявили ей обвинение по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ). В квартире гадалки следователи провели обыск, изъяв бытовую технику в счет возмещения ущерба. Сейчас Фиолетова находится дома под подпиской о невыезде.

Ранее Фиолетова предсказывала судьбы многим известным людям. В частности, она сообщила о свадьбе внучки Софии Ротару Сони Евдокименко с человеком из списка Forbes. Она также заявила, что регулярно делает Пугачевой «мощную защиту» — проводит специальные защитные обряды, чтобы ее брак с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не распался.

Фиолетова также рассказала, что Анастасия Заворотнюк заболела из-за сильнейшего сглаза, который навели завистливые подруги. Она также заявила, что на вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной лежит родовое проклятие.

До этого преподаватель по технике речи Кристина Дейнеко заявила, что гадалки используют собственный голос как инструмент воздействия на психику клиентов. По мнению эксперта, с помощью определенных интонаций экстрасенсы способны внушить даже самые невероятные установки. Для усиления воздействия такие «специалисты» добавляют в свои высказывания особые эмоциональные оттенки, а также определенные ключевые слова и выражения, сообщила Дейнеко.