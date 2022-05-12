Предпринимателям напомнят о возможности отсрочить оплату налогов

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Налоговая служба России напомнит предпринимателям о возможности отсрочить выплаты по страховым взносам за II и III кварталы на целый год, заявил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. По его словам, для этих целей ФНС даже запустит специальный сервис, который позволит предпринимателям определить, положена предприятию отсрочка или нет, пишет «Парламентская газета».

Первый платёж предприниматели, подпадающие под меру поддержки, должны были заплатить не позднее 16 мая, но в связи с объявленной отсрочкой делать теперь этого не нужно. Однако знают об этом далеко не все бизнесмены, а времени остаётся мало, — заверил Топилин.

По его словам, налоговая в служба в ближайшие несколько дней начнёт оповещать предпринимателей о возможности отсрочить выплаты через систему внутреннего оповещения. Депутат подчеркнул, что что такая превентивная работа важна с точки зрения информирования бизнеса о правах на новые льготы.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы отсрочить выплату страховых взносов для компаний, которые поставляют товары на внутренний рынок. Президент считает, что такие платежи следует перенести на один год. Исключение, по его мнению, следует сделать только для экспортёров, компаний финансовой сферы, оптовой торговли, а также организаций бюджетного сектора.