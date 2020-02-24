https://static.news.ru/photo/d8a97686-5738-11ea-965c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров заявил, что цены на непродовольственные товары в России должны вырасти в 2021 году. По его словам, это произойдёт из-за новых нормативов.

В 2018 году Минприроды предложило обязать производителей и импортёров продукции проводить полную утилизацию отходов упаковки. Для этого была разработана концепция расширенной ответственности (РОП). Как ожидается, до конца февраля 2020 года её рассмотри заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, а в марте — члены кабмина, передают «Известия».

Как писал NEWS.ru, концепцию РОП Минприроды планирует принять до апреля. Документ разграничит экологическую ответственность между производителями упаковки и переработчиками, а также усилит контроль за утилизацией. В ведомстве ожидают, что инициатива никак не скажется на стоимости товаров.