Праздничный салют в Москве состоял из 12 тысяч фейерверков

https://static.news.ru/photo/12d47aba-b113-11eb-9435-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные Западного военного округа провели в Москве салют в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне. Из 72 установок в небо были запущены 12 тысяч фейерверков, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает , что военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина стреляли из 16 точек. Кульминацией салюта стал фейерверк в виде государственного флага России, который создали с помощью специального пускового комплекса.

Запуск фейерверков сопровождался 30 холостыми залпами батареи пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Президент отметил, что для россиян этот день всегда будет священным, они всегда будут помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ.