Праздничный салют в Москве состоял из 12 тысяч фейерверков

Военные Западного военного округа провели в Москве салют в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне. Из 72 установок в небо были запущены 12 тысяч фейерверков, сообщает ТАСС.
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Запуск фейерверков сопровождался 30 холостыми залпами батареи пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Президент отметил, что для россиян этот день всегда будет священным, они всегда будут помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ.