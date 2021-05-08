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Праздничный салют в Москве состоял из 12 тысяч фейерверков

01:04, 10 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные Западного военного округа провели в Москве салют в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне. Из 72 установок в небо были запущены 12 тысяч фейерверков, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина стреляли из 16 точек. Кульминацией салюта стал фейерверк в виде государственного флага России, который создали с помощью специального пускового комплекса.

Запуск фейерверков сопровождался 30 холостыми залпами батареи пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Президент отметил, что для россиян этот день всегда будет священным, они всегда будут помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ.

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