Правозащитники выложили в Сеть новые свидетельства пыток в колониях

Комитет против коррупции и пыток Gulagu.net опубликовал очередные видеосвидетельства издевательств над заключёнными в российских исправительных учреждениях. На одном из них, предположительно, содержатся кадры из саратовской больницы для арестантов.

В ролик, опубликованный на YouTube-канале организации, вошли кадры, которые ранее основатель проекта Владимир Осечкин разослал в несколько СМИ. Большую часть видео журналисты не опубликовали по этическим соображениям.

По данным Gulagu.net, одно из видео снималось в саратовской областной туберкулёзной больнице № 1 УФСИН, там же, где и ролик с изнасилованием заключённого, который был опубликован ранее в СМИ. На одном из новых кадров связанного обнажённого мужчину удерживают несколько человек. Они задают ему вопросы о статье и назначенном сроке. Одновременно один из мучителей начинает мочиться на заключённого.

Накануне стало известно, что на фоне сообщений об издевательствах над заключёнными подал в отставку глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов.

Комитет против коррупции и пыток Gulagu.net представил видеоархив объёмом 40 гигабайт, на котором запечатлены издевательства над людьми, находящимися в местах лишения свободы. На кадрах видно, как заключённых раздевают, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие. Правозащитники утверждают, что видео снималось для последующего использования в качестве компромата.