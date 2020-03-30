https://static.news.ru/photo/667c2bcc-7294-11ea-801b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Власти России ужесточили ответственность за нарушение карантина в период коронавируса, чтобы обезопасить россиян.Такое мнение высказал правозащитник Владимир Комсолев.

По его словам, меры, которые озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, необходимы, чтобы сократить распространение коронавируса.

Но есть несколько моментов: каким образом будут выбирать людей, кто будет рассматривать дела об административных правонарушениях? И будут ли смягчающие обстоятельства, например, если человеку срочно нужно было в аптеку. Процессуальный момент пока под большим вопросом. По большому счету эта мера рассматривается больше как превентивная, на будущее, чтобы люди оставались на своей территории, в квартире или доме, — отметил эксперт в интервью Радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей субъектов РФ проработать введение в регионах карантинов, подобных тому, который был введён в столице. Мишустин напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписали указы о расширении режима повышенной готовности. По словам премьер-министра, эти шаги являются «логичным продолжением» политики руководства страны по борьбе с COVID-19.

29 марта Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. С 30 марта горожанам запрещается покидать квартиры. Выйти разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. При этом въезжать и выезжать из мегаполиса не запрещено.