Правозащитник призвал государство пресечь тюремные пытки

Пытать заключённых продолжат, если власти не вмешаются в ситуацию. Несмотря на доказательства издевательств, сотрудников ФСИН не привлекают к ответственности, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Государство должно показать неприязнь к пыткам, а на сегодняшний день мы получаем уголовное дело против Сергея Савельева (бывший заключённый, помогший опубликовать видео с изнасилованиями в тюремной больнице — ред. NEWS.ru) и исполнителей-«активистов», а не против сотрудников, причастных к этим зверствам. Если государство не вмешается, то где пытали, там и будут пытать, — сказал Мельников.

Он добавил, что преступления совершались много лет, а сотрудники ФСИН давали такие задания и поощряли исполнение. При этом в большинстве тюрем активным правозащитникам не дают работать.

В одном из региональных ОНК председательница даже не реагировала на рассказ заключённого о пытках и избиениях, не смотрела в его сторону, есть видеозапись с этой встречи. <...> В Москве, например, не пускают с покамерным обходом, ссылаясь на пандемию, и никто ничего не может сделать с этим. Я не вижу тенденции к улучшению. А нужно менять эту тенденцию, иначе дальше будет хуже. Надо помнить, что те, кто строил ГУЛАГ, сами в нем потом оказались, — заключил Мельников.

Ранее 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены после обнародования видеозаписей с пытками заключённых в областной тюремной больнице. Исполняющий обязанности начальника УФСИН Антон Ефаркин добавил, что 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, возбуждено пять уголовных дел.

Правозащитный проект Gulagu.net сообщал, что видео с фактами изнасилований передавали руководству ОТБ-1. После этого оперативники ФСИН и ФСБ вербовали изнасилованных и использовали их в качестве негласных агентов, либо унижали их, разглашая факт изнасилования.