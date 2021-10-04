Правозащитник назвал главную проблему преемника Кузнецовой после её ухода

Анна Кузнецова была отстранена с поста главного защитника прав детей в России после того, как прошла в Госдуму РФ. Новому омбудсмену придётся решать проблему детской бедности и детских садов, считает правозащитник и бывший уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович. Об этом пишет Sobesednik.ru.

Конечно, самые большие проблемы всегда — социальные. В последние годы в России растёт уровень бедности, а самая большая проблема — детская бедность. Семьи с детьми у нас самые малообеспеченные, и проблем у них больше. Второй момент — всё, что связано с детскими садами. Сегодня в России с 3 лет берут в детсады, но все выплаты заканчиваются раньше — в 1,5 года, и если мама одна, то что ей делать — сидеть дома с ребенком без средств или идти на работу, бросив ребенка? — пояснил Бунимович.

Он добавил, что много проблем в России связано с детьми-инвалидами, сиротами, а также с детьми мигрантов, которые нередко оказываются в изоляции из-за отторжения обществом. Бунимович признался, что в России крайне актуальна проблема буллинга, насилия в семье и жестокого обращения с детьми. При этом он добавил, что Интернет очень способствует развитию жестокости по отношению к детям, так как «в подворотне можно получить в ответ, а в Сети можно все делать намного более мерзко».

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин ещё не выбрал нового детского омбудсмена на замену Анне Кузнецовой, которая наряду с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавров и Сергеем Шойгу, а также главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко и руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелёвой прошла в Госдуму РФ по федеральному списку «Единой России».