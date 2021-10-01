Песков: Путин ещё не выбрал кандидата на пост детского омбудсмена

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Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал грузин выйти на митинг в его поддержку 1 октября, пообещав, что уже второго числа лично посетит страну, чтобы пообщаться с соотечественниками перед предстоящими выборами. Член Союза грузин России, политолог Игорь Гвритишвили назвал громкие высказывания опального политика не более чем пустыми обещаниями. Об этом пишет «Политика Сегодня».

Саакашвили хочет, чтобы его сторонники вышли на улицы и спровоцировали выступление после выборов. Ещё одна цель — увеличить количество голосов за его партию («Единое национальное движение». — NEWS.ru). Такой трюк...