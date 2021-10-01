Песков: Путин ещё не выбрал кандидата на пост детского омбудсмена
Анна Акимова
Анна Акимова
16:21, 01 октября 2021
Дмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не определился, кого назначит на должность детского омбудсмена, передаёт ТАСС. Указом 29 сентября глава государства освободил этой от должности Анну Кузнецову, которая переходит в Госдуму.
Пока нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, выбрана ли кандидатура нового детского омбудсмена.
Президент Владимир Путин уволил Анну Кузнецову с должности уполномоченного по правам детей по причине её вхождения в Государственную думу следующего созыва.
Результаты выборов в Госдуму были объявлены 29 сентября. Первое заседание депутатов нового созыва состоится 12 октября.
Кузнецова прошла в ГД по федеральному списку «Единой России». Вместе с ней на выборы шли главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва. Они отказались от своих мест в парламенте.