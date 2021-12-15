Правозащитница рассказала, как взыскать неустойку с застройщика

Взыскать неустойку с застройщика можно через претензию — вручив её или отправив письмо на юридический адрес с описью вложения, рассказала правозащитница Светлана Кондратьева «МК в Новосибирске». Рассчитать размер выплаты за нарушение застройщиком сроков можно по формуле: 1/300 умножить на ставку рефинансирования ЦБ РФ, на цену договора и на количество дней просрочки.

К примеру, срок сдачи жилья просрочен на 90 дней, ключевая ставка в этот период составила 5%, цена договора была 3 млн рублей. <...> Итого неустойка будет составлять 90 тысяч рублей. Впрочем, если вам лень высчитывать всё самим, можно зайти на любой сайт с онлайн-калькулятором расчёта неустойки, и система всё за вас сама посчитает, — сообщила Кондратьева.

Эксперт добавила, что застройщики зачастую предлагают подписать дополнительное соглашение к договору долевого участия, и от него стоит отказаться. Также Кондратьева предупредила, что из-за пандемии из периода неустойки исключается период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021-го.

Ранее депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева призвала власти РФ и Москвы «сдерживать аппетиты» застройщиков. Так она прокомментировала заявление вице-мэра российской столицы Андрея Бочкарёва о плане властей мегаполиса отказаться от услуг мигрантов на стройках города.