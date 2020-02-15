https://static.news.ru/photo/397d7516-508b-11ea-b9d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Православные женщины не должны выходить замуж за иноверцев и тех, кто не верит в Бога. Об этом заявил глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов участникам православного сообщества OrthodoxBRO.

Церковь — она состоит из малых домашних церквей. А как можно строить церковь с мусульманином, с иеговистом, с коммунистом, с атеистом? Это не будет домашняя церковь, это будет незнамо что. Поэтому Церковь не может это благословлять, — цитирует протоиерея «Интерфакс».

Смирнов отметил, что РПЦ и так относится доброжелательно к бракам с представителями других христианских конфессий — католиками, лютеранами, даже, в крайнем случае, баптистами.

Никакой адвентист седьмого дня для этого никак не подходит, хотя они будут утверждать, как и иеговисты, что они христиане, — добавил отец Димитрий.

По его словам, православные россиянки, в случае если не найдут счастья на родине, могут в поисках мужа оправиться в Африку, поскольку там христиане составляют четвёртую часть населения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Церковь назвала гражданских жён «бесплатными проститутками». Священники уверены, что женщины «сами не понимают», что такое брак. Об этом заявил на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Он заметил, что в России мужчины, женатые гражданским браком, не считают женщин за жён.