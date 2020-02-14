Православные христиане 15 февраля отмечают Сретение Господне. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 14 февраля Всенощное бдение в столичном храме Христа Спасителя, а в сам праздник проведёт Литургию в Успенском соборе Московского Кремля.
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Празднование Сретения Господня было установлено в Византии в 544 году, сейчас оно является одним из 12 главных церковных праздников.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов заявил: предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла внести упоминание о боге в российскую Конституцию заслуживает широкой дискуссии. Он отметил, что поправки в преамбулу Основного закона должны приниматься на основе «глубокого понимания патриотизма».
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