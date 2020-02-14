https://static.news.ru/photo/7e1c3f5a-4f90-11ea-82bb-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Московский и вся Руси Кирилл Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Православные христиане 15 февраля отмечают Сретение Господне. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 14 февраля Всенощное бдение в столичном храме Христа Спасителя, а в сам праздник проведёт Литургию в Успенском соборе Московского Кремля.

Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Празднование Сретения Господня было установлено в Византии в 544 году, сейчас оно является одним из 12 главных церковных праздников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов заявил: предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла внести упоминание о боге в российскую Конституцию заслуживает широкой дискуссии. Он отметил, что поправки в преамбулу Основного закона должны приниматься на основе «глубокого понимания патриотизма».