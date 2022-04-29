Правительство вернёт льготную ипотеку на докризисный уровень

Фото Елена Гурдина/NEWS.ru

Замглавы комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и строительная отрасль будут прилагать усилия для снижения ставок по льготной ипотеке на докризисные 7% годовых. Она отметила, что правительство и нижняя палата парламента прекрасно понимают необходимость дальнейшего снижения ставок по ипотеке. При этом парламентарий подчеркнула, что никто не планирует «раздувать ипотечный пузырь», пишут «Известия».

И вице-премьер, и строительная отрасль будут прилагать усилия, чтобы вернуть ставку по льготной ипотеке на докризисный период — до 7% на новостройки, — рассказала Разворотнева.

Несмотря на это, она указала на то, что рекордные темпы, которые были в прошлом году, могут не повториться.

В России предложили увеличить минимальный размер оплаты труда на 9%, рассказал ранее «Известиям» высокопоставленный источник в Госдуме. Он добавил, что такой же уровень индексации предусмотрен и для прожиточного минимума. Информацию о том, что увеличение МРОТ и ПМ рассматривается в диапазоне 9–10% подтвердил изданию федеральный чиновник, принимающий участие в обсуждении. В настоящее время МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654. В случае повышения показателей на 9% они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно.