Госдума приняла в трёх чтениях и передала на рассмотрение в Совет Федерации правительственный законопроект с поправками в федеральный закон о чрезвычайных ситуациях. Одна из главных поправок — термин «распространение заболевания».
Отмечается, что изменения связаны с необходимостью экстренного реагирования на угрозу распространения коронавируса. При угрозе возникновения или в случае возникновения отдельных ЧС кабинет министров сможет взять на себя координирующие функции — по сути, стать единым оперативным штабом, который будет согласовывать экстренные меры. Сейчас этим правом обладает только МЧС.
Как
Кроме того, ранее в законе не упоминались эпидемии и заболевания. Теперь появился новый термин «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих».
Как ранее писал NEWS.ru, Совет Федерации принял решение одобрить закон о наделении российского правительства дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса. Согласно документу, кабмин сможет самостоятельно вводить режим ЧС.
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