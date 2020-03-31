https://static.news.ru/photo/cfb693ce-738a-11ea-b43c-fa163e074e61_660.jpg Фото: council.gov.ru

Госдума приняла в трёх чтениях и передала на рассмотрение в Совет Федерации правительственный законопроект с поправками в федеральный закон о чрезвычайных ситуациях. Одна из главных поправок — термин «распространение заболевания».

Отмечается, что изменения связаны с необходимостью экстренного реагирования на угрозу распространения коронавируса. При угрозе возникновения или в случае возникновения отдельных ЧС кабинет министров сможет взять на себя координирующие функции — по сути, стать единым оперативным штабом, который будет согласовывать экстренные меры. Сейчас этим правом обладает только МЧС.

Как пишет издание Znak, теперь, если дело дойдёт до ЧС, у правительства будут законные основания предписать, как надо действовать россиянам, а как действовать нельзя. И эти правила будут иметь силу закона — в отличие от тех рекомендаций, которые сейчас вводят своими указами губернаторы.

Кроме того, ранее в законе не упоминались эпидемии и заболевания. Теперь появился новый термин «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих».

Как ранее писал NEWS.ru, Совет Федерации принял решение одобрить закон о наделении российского правительства дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса. Согласно документу, кабмин сможет самостоятельно вводить режим ЧС.