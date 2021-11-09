Правительство согласно штрафовать за сравнение СССР с нацистской Германией

Законопроект депутатов Госдумы от «Единой России» Елены Ямпольской и Александра Жукова, в котором предлагалось штрафовать за сравнение СССР с нацисткой Германией, получил положительный отзыв от правительства. Об этом сообщают «Известия».

В случае принятия закона в КоАП РФ появится новая статья — 13.47 «Нарушение запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

В случае нарушения частным лицам грозит штраф от одной до двух тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток. Для должностных лиц штрафы составят от одной до четырёх тысяч рублей. Для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции РФ включило в список экстремистских материалов снятый в СССР фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов». Соответствующий статус лента, снятая в 1973 году на Центральной студии документальных фильмов в Москве, получила в июле 2021-го решением Сыктывкарского городского суда по иску прокуратуры Республики Коми.