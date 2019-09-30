https://static.news.ru/photo/161f158c-e3a5-11e9-a338-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Российские правительство заложило дополнительные 12,2 млрд рублей в федеральный бюджет на оснащение школьных санузлов канализацией и тепло- и водоснабжением.

Как сообщает «Интерфакс» , на эти цели направят 5,874 млрд рублей в 2020 году и ещё 6,317 млрд рублей в 2021 году. Пояснительная записка к законопроекту о федеральном бюджете уточняет, что средства выделяются на меры по обеспечению «надлежащих условий для обучения и пребывания детей, прежде всего в части требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации во исполнение послания Президента Российской Федерации».

Владимир Путин в своём февральском обращении к Федеральному собранию РФ рассказал, что почти 200 тысяч российских детей ходят в школы, где нет отопления, водопровода и канализации. Президент потребовал за два года решить эту проблему.

По данным Роспотребнадзора, около 5,2% школ в России не имели централизованной системы канализации по состоянию на 1 января 2019 года.

Как ранее писал News.ru, замминистра просвещения РФ Виктор Басюк предложил увеличить этажность школьных зданий. По мнению Басюка, такая мера поможет отказаться от третей смены.