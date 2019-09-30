Российские правительство заложило дополнительные 12,2 млрд рублей в федеральный бюджет на оснащение школьных санузлов канализацией и тепло- и водоснабжением.
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Владимир Путин в своём февральском обращении к Федеральному собранию РФ рассказал, что почти 200 тысяч российских детей ходят в школы, где нет отопления, водопровода и канализации. Президент потребовал за два года решить эту проблему.
По данным Роспотребнадзора, около 5,2% школ в России не имели централизованной системы канализации по состоянию на 1 января 2019 года.
Как ранее писал News.ru, замминистра просвещения РФ Виктор Басюк предложил увеличить этажность школьных зданий. По мнению Басюка, такая мера поможет отказаться от третей смены.