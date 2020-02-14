https://static.news.ru/photo/0154b4b8-4f0c-11ea-8ad6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили претенденту на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерсу от имени Греты Тунберг и её отца.

В телефонном разговоре политик пожаловался на действия действующего главы страны Дональда Трампа и обратился к активистке с просьбой поспособствовать смене энергетического курса в России.

При этом он отметил, что активистка проделывает невероятную работу и даёт ему «хоть какую-то надежду», однако ему нужно сказать «очень грустную вещь».

У нас сейчас президент США, который не только не признаёт проблему изменения климата, но он вообще поощряет добычу природного топлива, что очень плохая штука, — заявил Сандерс.

На вопрос «отца» Греты Сванте о том, как ответить на «приглашение в Россию», демократ ответил, что в РФ её могут использовать.

Я думаю, перед тем как ты туда поедешь, ты должна всё изучить и сделать заявление: ты едешь в Россию! — подчеркнул он.

Сандерс назвал российскую сторону одной из важнейших экономик мира, отметив, что необходимо донести до её правительства серьёзность проблемы изменения климата.

При этом политик раскритиковал власти РФ за плохую политику в сфере изменений климата, так как страна «зарабатывает много денег» на продаже нефти.

Ранее NEWS.ru писал, что Вован и Лексус уже представлялись Гретой Тунберг и её отцом. Они разыграли американского актёра Хоакина Феникса. Роль активистки исполнила их знакомая, пожелавшая остаться неизвестной.